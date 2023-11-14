Игроки и тренерский штаб «Спартака» посетили матч хоккейных одноклубников с «Динамо»

Ряд игроков и тренеров футбольного «Спартака» присутствовали на дерби между одноименной хоккейной командой и московским «Динамо» в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Среди футболистов, которые посетили игру, Георгий Джикия, Антон Зиньковский, Илья Свинов, Даниил Денисов, Леон Классен и другие. Также гостем стал главный тренер футбольного «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Встреча прошла на арене «Мегаспорт» и завершилась победой спартаковцев (4:3 ОТ). Красно-белые набрали 45 очков и возглавили турнирную таблицу Западной конференции, опередив бело-голубых (45 очков и второе место) по дополнительным показателям.