Игрок юниорской сборной России Свечков перешел из «Лады» в СКА

СКА на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Федором Свечковым. Армейский клуб выменял 18-летнего форварда у «Лады» в обмен на денежную компенсацию.

В прошлом сезоне Свечков провел 38 матчей в чемпионате ВХЛ, в которых записал на свой счет 15 (5+10) баллов, а также отметился 15 (4+11) очками в 15 играх МХЛ.

В составе юниорской сборной он стал серебряным призером чемпионата мира и набрал 10 (4+6) очков в 7 встречах.