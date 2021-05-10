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Игрок юниорской сборной России Свечков перешел из «Лады» в СКА

13:30
Федор Свечков. Фото IIHF
Федор Свечков. Фото IIHF
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СКА на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Федором Свечковым. Армейский клуб выменял 18-летнего форварда у «Лады» в обмен на денежную компенсацию.

В прошлом сезоне Свечков провел 38 матчей в чемпионате ВХЛ, в которых записал на свой счет 15 (5+10) баллов, а также отметился 15 (4+11) очками в 15 играх МХЛ.

В составе юниорской сборной он стал серебряным призером чемпионата мира и набрал 10 (4+6) очков в 7 встречах.

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