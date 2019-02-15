Игорь Уланов: "В плей-офф надо играть проще"

Старший тренер "Спартака" Игорь Уланов в интервью "Известиям" отметил, что в плей-офф нужно играть проще. Красно-белые идут на 6-м месте в Западной конференции.
– Получится ли до старта плей-офф наладить игру команды так, чтобы избегать ненужных удалений и ошибок, которые приводят к пропущенным голам?
– Думаю, что решение этих проблем относится к тому, о чем я сказал выше: ребята должны понимать, что в плей-офф совершенно другой хоккей. Поперечные и диагональные передачи, передачи-сбросы, пасы не глядя – всё это надо исключить. И играть проще, что и приносит положительный результат.
– За счет чего можно улучшить игру в атаке и результативность?
– В первую очередь, за счет большей агрессии. Надо чаще бросать по воротам. А в последнее время мы очень мало наносим бросков. В этом компоненте нужно прибавлять.
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https://iz.ru/845601/pavel-gudkov-aleksei-fomin/v-plei-nado-proshche