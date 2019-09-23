Игорь Никитин: «В концовке ЦСКА наделал глупостей»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от гостевой победы над СКА (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что москвичи играли «3 на 5» в течение минуты и 55 секунд в конце основного времени, и в овертайме, и затем еще 2 минуты «3 на 4» в дополнительном времени.

— Похожие игры, тяжелые. В концовке глупостей наделали. Но ребята молодчики, отсражались, дотерпели. Две хорошие команды играли, поэтому победой довольны.

— Вам какой из матчей больше понравился, первый или второй?

— И в первом матче были хорошие моменты, и во втором. Обе встречи были достойными. В первой игре реализовали моменты, а сегодня — много нейтрализовали. Это тоже плюс.

— А с точки зрения изобретательности, креатива?

— Сегодня, наверное, было больше моментов у ребят в сравнении с первым матчем. Может быть, потому что вторую игру проводим на маленькой площадке. Но какая разница, по большому счету. Победа есть победа.

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