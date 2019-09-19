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Игорь Никитин: «У нас всегда очень тяжелые игры с «Адмиралом»

23:01
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча с «Адмиралом» (4:0).

- Мы провели хороший матч. Ребята отработали достаточно концентрированно, поэтому и в атаке получилось поиграть, — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала». — У нас всегда очень тяжелые игры с «Адмиралом». Два года уже товарищеские игры специально с ними проводим. Команда дисциплинированная, рабочая. Если недонастраиваешься на нее, большие проблемы будут. Ребята знают об этом. Недонастроя не было.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

http://hcadmiral.ru/news/25286/

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