Игорь Никитин: «Локомотив» не только для ЦСКА, он для любой команды неудобен»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил настрой команды на серии второго раунда плей-офф Западной конференции против «Локомотива».

«Мы часто занимаемся переключением. До первого матча времени еще достаточно — пять дней, так что успеем обратно переключиться. Сильно голову ребятам перегружать тоже нельзя. Такая игра для ребят в удовольствие, так что она добавит положительных эмоций.

«Локомотив» не только для ЦСКА, он для любой команды неудобен. То есть не потому, что они неудобные, а потому что знают, что делают. Хорошая по всем линиям команда, тренерский штаб. Есть система. Тем интереснее это будет для нас. Если ты хочешь проходить как можно дальше, ты должен быть готов ко всему: и к авантюрной игре, и к системной, и к жесткой — нужно проходить через все. В этом и заключается прелесть плей-офф», — приводит слова тренера сайт КХЛ.