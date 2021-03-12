Буцаев рассказал о переговорах о новом контракте с «Нефтехимиком»
17:26
Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев высказался касательно переговоров о новом контракте с клубом.
«Все в стадии обсуждения. Желание есть, надеюсь, что получится», — цитирует Буцаева сайт КХЛ.
Буцаев возглавляет команду из Нижнекамска с конца декабря 2018 года.
В нынешнем сезоне клуб не вышел в плей-офф КХЛ. Команда заняла 11-е место в таблице Востока, набрав 40 очков в 60 играх сезона.
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