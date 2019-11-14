Игорь Никитин: «Кризис для того и случается, чтобы из него выбираться»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражение от «Салавата Юлаева» (2:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ заявил, что эта неудача пойдет команде на пользу. Московский клуб уступил в третьем матче подряд.

— Кризис для того и случается, чтобы из него выбираться, — сказал Никитин. — Если мы сильная команда, то значит выберемся. В жизни всегда что-то случается, и мы не исключение. Мы должны быстрее осознать, что сделаны из того же теста, что и все остальные. Для лидеров команды это будет хорошим уроком, как и для нас всех.

У нас были моменты, нужно было их реализовать. Если не забиваешь, то тогда нужно не пропускать, а у нас пока с этим проблемы. Для того чтобы выигрывать, не обязательно забивать пять голов. Когда мало пропускаешь, всегда есть шанс на победу. (Иван Шитик)