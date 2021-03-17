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Игорь Никитин: «ЦСКА занял выжидательную позицию — за все нужно платить»

22:10
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги первого матча полуфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина против «Локомотива» (0:2).

«Мы не играли сегодня в свою игру и не заслужили победу. ЦСКА сегодня занял выжидательную позицию. За все нужно платить. Прежде всего нужно было сыграть в свою игру. Против системной команды ждать чего-то простого не получится. Нужно заставлять соперника ошибаться — мы сегодня этого не делали», — заявил Никитин.

Вторая игра серии пройдет в Москве 19 марта.

(Иван Богун)

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