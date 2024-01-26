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Мусатов: «Я полностью пересмотрел свое отношение к жизни. В том числе — к алкоголю»

Мусатов рассказал о скандальном прошлом и отношении к алкоголю
Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Экс-хоккеист «Спартака», «Ак Барса» и других клубов КХЛ Игорь Мусатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о скандальном прошлом.

— С алкоголем, мы слышали, вы завязали?

— Я полностью пересмотрел свое отношение к жизни. В том числе — к алкоголю.

— Ужасаетесь, вспоминая прошлые приключения?

— Понимаю, сколько ошибок наделал. О многом жалею, разумеется. Мог бы играть на совсем другом уровне и добиться большего. Но не было бы того безобразия — не было бы и сегодняшнего счастья.

Хотя из всего, о чем писала желтая пресса, 90 процентов — неправда. Но признаю — сам виноват, давал повод. По молодости и глупости что-то творил. Море было по колено. Обычный дерзкий парень. А пресса выхватывала меня — и начинала клевать.

— Человек открывает «Википедию». Что там на фамилию Мусатов? Пожалуйста: «Известен своими дебошами в 2011-м, в 2015-м, в 2017-м...»

— Всем хочется заглянуть в замочную скважину.

— Но вы же удирали от полиции — и въехали прямо на «Мерседесе» в ресторан на Петровке.

— Всякое случалось в то лихое время. Что-то правда, что-то нет. Давайте вот этим и ограничимся.

— У нас ощущение, что там был другой Игорь Мусатов.

— Мы все чему-то учимся. С годами становимся лучше, мудрее...

Игорь Мусатов. «Я полностью пересмотрел отношение к жизни». Первое за много лет интервью скандального хоккеиста Мусатова

Игорь Мусатов
Хоккей
КХЛ
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 56 36 20 78
2 Авангард 54 37 17 77
3 Сал. Юлаев 54 34 20 72
4 Автомобилист 57 31 26 68
5 Ак Барс 54 32 22 66
6 Трактор 55 30 25 66
7 Лада 56 27 29 66
8 Нефтехимик 56 23 33 56
9 Сибирь 55 22 33 53
10 Амур 54 21 33 53
11 Барыс 54 19 35 44
12 Адмирал 54 16 38 43
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 54 36 18 76
2 Динамо М 55 36 19 76
3 СКА 55 36 19 75
4 Спартак 56 32 24 72
5 Торпедо 54 32 22 67
6 ЦСКА 54 28 26 61
7 Северсталь 54 27 27 61
8 Динамо Мн 54 24 30 53
9 Витязь 54 17 37 41
10 Сочи 55 17 38 40
11 Куньлунь РС 56 17 39 40
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