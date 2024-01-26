Мусатов рассказал о скандальном прошлом и отношении к алкоголю

Экс-хоккеист «Спартака», «Ак Барса» и других клубов КХЛ Игорь Мусатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о скандальном прошлом.

— С алкоголем, мы слышали, вы завязали?

— Я полностью пересмотрел свое отношение к жизни. В том числе — к алкоголю.

— Ужасаетесь, вспоминая прошлые приключения?

— Понимаю, сколько ошибок наделал. О многом жалею, разумеется. Мог бы играть на совсем другом уровне и добиться большего. Но не было бы того безобразия — не было бы и сегодняшнего счастья.

Хотя из всего, о чем писала желтая пресса, 90 процентов — неправда. Но признаю — сам виноват, давал повод. По молодости и глупости что-то творил. Море было по колено. Обычный дерзкий парень. А пресса выхватывала меня — и начинала клевать.

— Человек открывает «Википедию». Что там на фамилию Мусатов? Пожалуйста: «Известен своими дебошами в 2011-м, в 2015-м, в 2017-м...»

— Всем хочется заглянуть в замочную скважину.

— Но вы же удирали от полиции — и въехали прямо на «Мерседесе» в ресторан на Петровке.

— Всякое случалось в то лихое время. Что-то правда, что-то нет. Давайте вот этим и ограничимся.

— У нас ощущение, что там был другой Игорь Мусатов.

— Мы все чему-то учимся. С годами становимся лучше, мудрее...