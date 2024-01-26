Экс-хоккеист «Спартака», «Ак Барса» и других клубов КХЛ Игорь Мусатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о Доминике Гашеке.

— Гашек-то в «Спартаке» «сливал» Ржигу?

— «Сливал» — громко сказано. Но то, что они не нашли общего языка, — факт. Довольно быстро выяснилось, что эти две глыбы по-разному смотрят на хоккей. На то, как должен играть «Спартак». Руководство не поддержало Милоша, после чего в клубе началась чехарда. Менялись тренеры, игроки, а команда опускалась ниже и ниже.

— До ругани в раздевалке у Гашека и Ржиги доходило?

— Нет. Открытого конфликта не было. Но чувствовалось — отношения натянутые. Мягко говоря.

— Гашек еще и выглядел слабо в начале сезона.

— Да был просто никакой! Казалось, в отпуск приехал. Смотрел я на Гашека и думал — кого привезли? Но к декабрю он набрал такую форму, что снова превратился в великого Доминатора. Тащил все! За полтора месяца выдал шесть «сухарей»!

— Одному из нас Доминик рассказывал в интервью, что регулярно обедает в «Макдоналдсе».

— Ну да, он такой, скромный. В раздевалке никогда себя не выпячивал. Поселился в отеле рядом с метро «Сокольники», на тренировки ездил на велосипеде. Ближе к осени — в обтягивающем хоккейном комбинезоне, который обычно надевают под форму. Худенький Гашек в этом одеянии выглядел довольно комично.