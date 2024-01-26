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Сегодня, 09:30

Мусатов — о Гашеке: «В раздевалке себя не выпячивал. На тренировки ездил на велосипеде»

Мусатов рассказал, каким был Доминик Гашек в «Спартаке»
Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Доминик Гашек в «Спартаке».
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Экс-хоккеист «Спартака», «Ак Барса» и других клубов КХЛ Игорь Мусатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о Доминике Гашеке.

— Гашек-то в «Спартаке» «сливал» Ржигу?

— «Сливал» — громко сказано. Но то, что они не нашли общего языка, — факт. Довольно быстро выяснилось, что эти две глыбы по-разному смотрят на хоккей. На то, как должен играть «Спартак». Руководство не поддержало Милоша, после чего в клубе началась чехарда. Менялись тренеры, игроки, а команда опускалась ниже и ниже.

— До ругани в раздевалке у Гашека и Ржиги доходило?

— Нет. Открытого конфликта не было. Но чувствовалось — отношения натянутые. Мягко говоря.

— Гашек еще и выглядел слабо в начале сезона.

— Да был просто никакой! Казалось, в отпуск приехал. Смотрел я на Гашека и думал — кого привезли? Но к декабрю он набрал такую форму, что снова превратился в великого Доминатора. Тащил все! За полтора месяца выдал шесть «сухарей»!

— Одному из нас Доминик рассказывал в интервью, что регулярно обедает в «Макдоналдсе».

— Ну да, он такой, скромный. В раздевалке никогда себя не выпячивал. Поселился в отеле рядом с метро «Сокольники», на тренировки ездил на велосипеде. Ближе к осени — в обтягивающем хоккейном комбинезоне, который обычно надевают под форму. Худенький Гашек в этом одеянии выглядел довольно комично.

Игорь Мусатов. «Я полностью пересмотрел отношение к жизни». Первое за много лет интервью скандального хоккеиста Мусатова

Доминик Гашек
Игорь Мусатов
Хоккей
КХЛ
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Мусатов: «При Ржиге именинник всегда получал тортом в лицо»
Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 56 36 20 78
2 Авангард 54 37 17 77
3 Сал. Юлаев 54 34 20 72
4 Автомобилист 57 31 26 68
5 Ак Барс 54 32 22 66
6 Трактор 55 30 25 66
7 Лада 56 27 29 66
8 Нефтехимик 56 23 33 56
9 Сибирь 55 22 33 53
10 Амур 54 21 33 53
11 Барыс 54 19 35 44
12 Адмирал 54 16 38 43
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 54 36 18 76
2 Динамо М 55 36 19 76
3 СКА 55 36 19 75
4 Спартак 56 32 24 72
5 Торпедо 54 32 22 67
6 ЦСКА 54 28 26 61
7 Северсталь 54 27 27 61
8 Динамо Мн 54 24 30 53
9 Витязь 54 17 37 41
10 Сочи 55 17 38 40
11 Куньлунь РС 56 17 39 40
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Амур – Сал. Юлаев
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Адмирал – Металлург Мг
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Витязь – Сочи
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