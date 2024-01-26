Мусатов: «При Ржиге именинник всегда получал тортом в лицо»

Мусатов рассказал, как отмечали дни рождения в командах под руководством Ржиги

Экс-хоккеист «Спартака», «Ак Барса» и других клубов КХЛ Игорь Мусатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в командах, которые тренировал Милош Ржига, отмечали день рождения.

— При Ржиге в «Спартаке» появилась забавная традиция, которая прижилась и в «Атланте».

— Какая?

— Именинник получал тортом в лицо. Это могло произойти где угодно — сразу после тренировки, при входе в раздевалку, на собрании... В самый неожиданный момент. Пока Милош отвлекал игрока, кто-то подкрадывался сзади — и будьте любезны.

— Красота.

— Со временем ребята уже знали об этой традиции, в день рождения постоянно были начеку, но все равно от торта никому не удавалось увильнуть.

— Вам тоже в физиономию прилетал?

— Разумеется.

— Ощущения?

— Прикольно. Да никто не обижался. Потом вся команда с удовольствием ела торт. Точнее то, что от него оставалось.

— Даже самого Ржигу эта традиция не миновала?

— Конечно. Тут как в бане — все равны.