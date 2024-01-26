Экс-хоккеист «Спартака», «Ак Барса» и других клубов КХЛ Игорь Мусатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о финском тренере Раймо Сумманене, с которым поработал в «Авангарде».

— Теперь про Сумманена, с которым пересеклись в «Авангарде». Чудной?

— Не то слово! Однажды в перерыве матча влетел в раздевалку, сел на велотренажер, минут пять неистово крутил педали. Молча. Пот градом, рубашка мокрая насквозь. Потом вскочил, обвел взглядом команду и произнес: «Вот как нужно работать!» Он и хоккеистов пару раз вызывал на дуэль.

— Своих же?

— Ну да. В перерыве вставал посреди раздевалки, скидывал кроссовки, расстегивал рубаху и кричал кому-то: «Иди сюда! Будем биться!»

— А дальше?

— Если кто-то выходил, Сумманен начинал с ним бороться. Всерьез!

— Как на эти выкрутасы реагировали в команде?

— Посмеивались. Я так и не понял, то ли Сумманен действительно неуравновешенный, не способен с эмоциями совладать, то ли все это осознанная манера поведения.