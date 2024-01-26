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Сегодня, 08:30

Мусатов: «Два года назад моя телефонная книжка сократилась до пяти номеров»

Мусатов рассказал, как за последнее время изменилось его окружение
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-хоккеист «Спартака», «Ак Барса» и других клубов КХЛ Игорь Мусатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как за последнее время изменилось его окружение.

— Ну а куда же делись сотни приятелей, которые были рядом в золотые времена?

Я вспоминаю, как трещали столы на банкетах после матчей. Кругом якобы куча друзей. Ты веришь, что все это искренне. Ты в полном порядке, при деньгах, игрок сборной. А потом трудный момент — и остаешься один. Тут-то и начинаешь прозревать. Приходит понимание, что твое окружение — мыльный пузырь. Он лопнул, и до тебя никому дела нет. Да еще самые близкие втыкают нож в спину. Все это я прочувствовал на себе. Но сразу скажу — ни на кого не в обиде. Хотя два года назад моя телефонная книжка сократилась до пяти номеров.

— В буквальном смысле?

— Да! А было их — около тысячи. Знаете, я даже благодарен судьбе за то, что увидел изнанку жизни. За испытания, которые на меня обрушились. Они не сломали. Наоборот, я преодолел их и стал сильнее. Наслаждаюсь жизнью, всеми ее красками. Попал в замечательный коллектив, в моей жизни все супер. Понимаю, какие двери передо мной открылись, и с огромной ответственностью отношусь к шансу, который получил. Если бы это произошло раньше, я бы не оценил. Поступил бы так же, как с хоккейной карьерой. Зато сегодня после жестоких уроков уже совсем иное восприятие.

У меня ведь был выбор. Мог сдаться, думая о том, что все кончено. Никого нет, ничего нет, кругом выжженное поле... Но я решил бороться. Каждый день, каждую секунду вгрызался в жизнь. Это был очень тяжелый путь. Но я рад, что его прошел.

— Если бы сейчас могли обратиться к самому себе 15-летней давности — что сказали бы?

— Ничего. Я размышлял на эту тему и понял: какие бы слова ни подобрал, тот Мусатов все равно бы не послушал. Сделал бы по-своему. Мне же многие тогда говорили...

— «Остановись! Одумайся!»

— Вот-вот. Я пропускал мимо ушей. Был молодым, дерзким, вспыльчивым, вообще не видел границ. У меня все получалось. Причем как на площадке, так и за ее пределами. Ну и потерял нить. Если в хоккее это грозит двухминутным штрафом или переводом в четвертое звено, то в жизни последствия гораздо серьезнее.

В какой-то момент я поскользнулся. Ошибся. Под словом «поскользнулся» подразумеваю даже не конкретные деяния, а неверно расставленные приоритеты. Куда-то в сторону меня увело. Распылялся. Эту бы энергию да в нужное русло, в хоккей, — карьера сложилась бы по-другому. Больше всего жалею, что не реализовал себя как игрок на сто процентов.

Грустная история, Игорь.

— Надо было отбросить все пустое, какие-то соблазны — и сосредоточиться на хоккее. Но если бы я сказал себе это 15 лет назад — к сожалению, ничего бы не изменилось. Не стал бы никого слушать и рано или поздно нарвался бы на те же грабли. Я не мог их миновать. Просто мозгов еще не хватало. Теперь-то понимаю, что по-взрослому они тогда не работали.

Поймите правильно — я не пытаюсь оправдаться. И не перекладываю ошибки на других. Винить в своих бедах некого — кроме себя. Я получил жестокий, но очень полезный урок. А сейчас моя жизнь началась с чистого листа.

Игорь Мусатов. «Я полностью пересмотрел отношение к жизни». Первое за много лет интервью скандального хоккеиста Мусатова

Игорь Мусатов
Хоккей
КХЛ
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 56 36 20 78
2 Авангард 54 37 17 77
3 Сал. Юлаев 54 34 20 72
4 Автомобилист 57 31 26 68
5 Ак Барс 54 32 22 66
6 Трактор 55 30 25 66
7 Лада 56 27 29 66
8 Нефтехимик 56 23 33 56
9 Сибирь 55 22 33 53
10 Амур 54 21 33 53
11 Барыс 54 19 35 44
12 Адмирал 54 16 38 43
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 54 36 18 76
2 Динамо М 55 36 19 76
3 СКА 55 36 19 75
4 Спартак 56 32 24 72
5 Торпедо 54 32 22 67
6 ЦСКА 54 28 26 61
7 Северсталь 54 27 27 61
8 Динамо Мн 54 24 30 53
9 Витязь 54 17 37 41
10 Сочи 55 17 38 40
11 Куньлунь РС 56 17 39 40
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