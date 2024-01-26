Мусатов: «Два года назад моя телефонная книжка сократилась до пяти номеров»
Экс-хоккеист «Спартака», «Ак Барса» и других клубов КХЛ Игорь Мусатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как за последнее время изменилось его окружение.
— Ну а куда же делись сотни приятелей, которые были рядом в золотые времена?
— Я вспоминаю, как трещали столы на банкетах после матчей. Кругом якобы куча друзей. Ты веришь, что все это искренне. Ты в полном порядке, при деньгах, игрок сборной. А потом трудный момент — и остаешься один. Тут-то и начинаешь прозревать. Приходит понимание, что твое окружение — мыльный пузырь. Он лопнул, и до тебя никому дела нет. Да еще самые близкие втыкают нож в спину. Все это я прочувствовал на себе. Но сразу скажу — ни на кого не в обиде. Хотя два года назад моя телефонная книжка сократилась до пяти номеров.
— В буквальном смысле?
— Да! А было их — около тысячи. Знаете, я даже благодарен судьбе за то, что увидел изнанку жизни. За испытания, которые на меня обрушились. Они не сломали. Наоборот, я преодолел их и стал сильнее. Наслаждаюсь жизнью, всеми ее красками. Попал в замечательный коллектив, в моей жизни все супер. Понимаю, какие двери передо мной открылись, и с огромной ответственностью отношусь к шансу, который получил. Если бы это произошло раньше, я бы не оценил. Поступил бы так же, как с хоккейной карьерой. Зато сегодня после жестоких уроков уже совсем иное восприятие.
У меня ведь был выбор. Мог сдаться, думая о том, что все кончено. Никого нет, ничего нет, кругом выжженное поле... Но я решил бороться. Каждый день, каждую секунду вгрызался в жизнь. Это был очень тяжелый путь. Но я рад, что его прошел.
— Если бы сейчас могли обратиться к самому себе 15-летней давности — что сказали бы?
— Ничего. Я размышлял на эту тему и понял: какие бы слова ни подобрал, тот Мусатов все равно бы не послушал. Сделал бы по-своему. Мне же многие тогда говорили...
— «Остановись! Одумайся!»
— Вот-вот. Я пропускал мимо ушей. Был молодым, дерзким, вспыльчивым, вообще не видел границ. У меня все получалось. Причем как на площадке, так и за ее пределами. Ну и потерял нить. Если в хоккее это грозит двухминутным штрафом или переводом в четвертое звено, то в жизни последствия гораздо серьезнее.
В какой-то момент я поскользнулся. Ошибся. Под словом «поскользнулся» подразумеваю даже не конкретные деяния, а неверно расставленные приоритеты. Куда-то в сторону меня увело. Распылялся. Эту бы энергию да в нужное русло, в хоккей, — карьера сложилась бы по-другому. Больше всего жалею, что не реализовал себя как игрок на сто процентов.
— Грустная история, Игорь.
— Надо было отбросить все пустое, какие-то соблазны — и сосредоточиться на хоккее. Но если бы я сказал себе это 15 лет назад — к сожалению, ничего бы не изменилось. Не стал бы никого слушать и рано или поздно нарвался бы на те же грабли. Я не мог их миновать. Просто мозгов еще не хватало. Теперь-то понимаю, что по-взрослому они тогда не работали.
Поймите правильно — я не пытаюсь оправдаться. И не перекладываю ошибки на других. Винить в своих бедах некого — кроме себя. Я получил жестокий, но очень полезный урок. А сейчас моя жизнь началась с чистого листа.
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