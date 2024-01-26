Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:00

Мусатов — о Ржиге: «Гениальный мотиватор»

Мусатов назвал чешского тренера Ржигу гениальным мотиватором
Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Милош Ржига.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-хоккеист «Спартака», «Ак Барса» и других клубов КХЛ Игорь Мусатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с чешским тренером Милошем Ржигой.

— В 2011-м вы со скромным «Атлантом» сенсационно дошли до финала Кубка Гагарина.

— Я бы не сказал, что у нас был слабый состав. В воротах — Барулин, которого тогда признали лучшим голкипером чемпионата. В атаке Мозякин, Марек, Олег Петров... Мощный сезон провел Федя Федоров. Думаю, могли в финале «Салават» дожать.

— Старт регулярки «Атлант» завалил. Через полтора месяца Борщевского сменил Ржига — и прорвало.

— Сработали три фактора. Во-первых, Милош — гениальный мотиватор. Эмоциональный, духовитый. С большим сердцем. Его настрой передавался команде. Так заряжал уверенностью, что на каждый матч мы выходили как на последний.

— Что во-вторых?

— У нас был невероятно сплоченный коллектив. Реально как одна семья. Это заслуга Ржиги. Если некоторые тренеры старой закалки запрещали улыбаться и хотели, чтобы хоккеисты ходили строем, то Милош, наоборот, давал жить, не закрывал на сборах. После игры мы могли все вместе, включая тренера, собраться в ресторане, выпить пива или вина. Он чувствовал, когда нужна максимальная концентрация, а когда ребят надо отпустить.

— Ну а третий фактор?

— Считалось, что Ржига не обращает внимания на тактику. На самом деле Милош привнес новшества в игру «Атланта». В те годы в КХЛ многие команды практиковали медленный переход из обороны в атаку. А у нас он был мгновенный.

— Благодаря Ржиге?

— Да! Он требовал, чтобы мы играли в быстрый хоккей. На этом и строился весь тренировочный процесс. Крайние нападающие знали: как только в нашей зоне защитник получает шайбу, ты уже должен нестись к дальней синей линии, ждать паса. Соперники к такому не привыкли, терялись. Поэтому «Атлант» постоянно забивал на контратаках.

Игорь Мусатов. «Я полностью пересмотрел отношение к жизни». Первое за много лет интервью скандального хоккеиста Мусатова

Игорь Мусатов
Хоккей
Милош Ржига
0
Читайте также
Медведев сыграет со Зверевым в полуфинале Australian Open-2024
Кто и как управляет «Спартаком»
Полянский назвал выступление постпреда Украины в СБ ООН параноидальным
В США впервые казнили человека при помощи чистого азота
США отказали дипломатам РФ в участии в заседании Международного совета по зерну
Европейский политолог рассказал о скрытом плане НАТО во время учений
Популярное видео
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мусатов: «Два года назад моя телефонная книжка сократилась до пяти номеров»

КХЛ: СКА — ЦСКА, «Авангард» — «Ак Барс». Расписание матчей 26 января
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 56 36 20 78
2 Авангард 54 37 17 77
3 Сал. Юлаев 54 34 20 72
4 Автомобилист 57 31 26 68
5 Ак Барс 54 32 22 66
6 Трактор 55 30 25 66
7 Лада 56 27 29 66
8 Нефтехимик 56 23 33 56
9 Сибирь 55 22 33 53
10 Амур 54 21 33 53
11 Барыс 54 19 35 44
12 Адмирал 54 16 38 43
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 54 36 18 76
2 Динамо М 55 36 19 76
3 СКА 55 36 19 75
4 Спартак 56 32 24 72
5 Торпедо 54 32 22 67
6 ЦСКА 54 28 26 61
7 Северсталь 54 27 27 61
8 Динамо Мн 54 24 30 53
9 Витязь 54 17 37 41
10 Сочи 55 17 38 40
11 Куньлунь РС 56 17 39 40
Результаты / календарь
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
26.01 12:00
Амур – Сал. Юлаев
 - : -
26.01 12:30
Адмирал – Металлург Мг
 - : -
26.01 16:30
Авангард – Ак Барс
 - : -
26.01 17:00
Автомобилист – Торпедо
 - : -
26.01 18:00
Лада – Барыс
 - : -
26.01 19:00
Витязь – Сочи
 - : -
26.01 19:00
Локомотив – Динамо Мн
 - : -
26.01 19:30
СКА – ЦСКА
 - : -
26.01 19:30
Северсталь – Сибирь
 - : -
26.01 19:30
Нефтехимик – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости