Экс-хоккеист «Спартака», «Ак Барса» и других клубов КХЛ Игорь Мусатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с чешским тренером Милошем Ржигой.

— В 2011-м вы со скромным «Атлантом» сенсационно дошли до финала Кубка Гагарина.

— Я бы не сказал, что у нас был слабый состав. В воротах — Барулин, которого тогда признали лучшим голкипером чемпионата. В атаке Мозякин, Марек, Олег Петров... Мощный сезон провел Федя Федоров. Думаю, могли в финале «Салават» дожать.

— Старт регулярки «Атлант» завалил. Через полтора месяца Борщевского сменил Ржига — и прорвало.

— Сработали три фактора. Во-первых, Милош — гениальный мотиватор. Эмоциональный, духовитый. С большим сердцем. Его настрой передавался команде. Так заряжал уверенностью, что на каждый матч мы выходили как на последний.

— Что во-вторых?

— У нас был невероятно сплоченный коллектив. Реально как одна семья. Это заслуга Ржиги. Если некоторые тренеры старой закалки запрещали улыбаться и хотели, чтобы хоккеисты ходили строем, то Милош, наоборот, давал жить, не закрывал на сборах. После игры мы могли все вместе, включая тренера, собраться в ресторане, выпить пива или вина. Он чувствовал, когда нужна максимальная концентрация, а когда ребят надо отпустить.

— Ну а третий фактор?

— Считалось, что Ржига не обращает внимания на тактику. На самом деле Милош привнес новшества в игру «Атланта». В те годы в КХЛ многие команды практиковали медленный переход из обороны в атаку. А у нас он был мгновенный.

— Благодаря Ржиге?

— Да! Он требовал, чтобы мы играли в быстрый хоккей. На этом и строился весь тренировочный процесс. Крайние нападающие знали: как только в нашей зоне защитник получает шайбу, ты уже должен нестись к дальней синей линии, ждать паса. Соперники к такому не привыкли, терялись. Поэтому «Атлант» постоянно забивал на контратаках.