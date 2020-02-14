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Игорь Есмантович — о назначении Морозова: «Это большой вызов для Алексея»

14:48
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал назначение Алексея Морозова на пост президента КХЛ. Напомним, что ранее Алексей работал руководителем Молодежной хоккейной лиги.

— Это большой вызов для Алексея Морозова, он достаточно молодой руководитель, и у него теперь появилась уникальная возможность применить свои знания и опыт в столь интересном и перспективном проекте, как КХЛ, — приводит пресс-служба КХЛ слова Есмантовича. — Перед ним стоят важные задачи. Я говорю, прежде всего, о том, чтобы молодежь оставалась в России и не уезжала за океан в юном возрасте. Стоит рассмотреть и вопросы потолка зарплат, размеров площадок, на которых мы сейчас играем в лиге.

Алексей Морозов еще на ледовой арене доказал всем, что он человек с характером, что он истинный боец. Надеюсь, он продолжит придерживаться той стратегии развития КХЛ, которую мы приняли несколько лет назад.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/02/14/466061.html

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