Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал назначение Алексея Морозова на пост президента КХЛ. Напомним, что ранее Алексей работал руководителем Молодежной хоккейной лиги.

— Это большой вызов для Алексея Морозова, он достаточно молодой руководитель, и у него теперь появилась уникальная возможность применить свои знания и опыт в столь интересном и перспективном проекте, как КХЛ, — приводит пресс-служба КХЛ слова Есмантовича. — Перед ним стоят важные задачи. Я говорю, прежде всего, о том, чтобы молодежь оставалась в России и не уезжала за океан в юном возрасте. Стоит рассмотреть и вопросы потолка зарплат, размеров площадок, на которых мы сейчас играем в лиге.

Алексей Морозов еще на ледовой арене доказал всем, что он человек с характером, что он истинный боец. Надеюсь, он продолжит придерживаться той стратегии развития КХЛ, которую мы приняли несколько лет назад.