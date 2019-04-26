Президент ЦСКА Игорь Есмантович​ в интервью "СЭ" отметил, что в вылете "Вашингтона" и "Тампа-Бэй" из Кубка Стэнли нет ничего особенного. Команды не смогли выйти во второй раунд плей-офф НХЛ.

– Вам нравится то, что происходит сейчас в НХЛ? Все лидеры вылетели на старте плей-офф. Вам, как человеку, входящему в совет директоров КХЛ, не кажется, что это то, к чему стоит стремиться?

– Вопрос сложный. Это спорт. Немногим же нравится, что на баскетбольной Олимпиаде-72 Белов с финальной сиреной принес золотые медали СССР, немногим нравится, что наша олимпийская сборная проиграла США на Играх в Лейк-Плэйсиде в 1980-м. Уверен, многим в Европе, особенно немцам, не нравится, что Россия сравняла счет в финале хоккейного турнира ОИ-2018 за минуту до конца. Спорт – тяжелая работа, которая приносит результат и счастье болельщикам. Что до НХЛ и вылета фаворитов в первом раунде – побеждает та команда, которая лучше готова в этот момент. Нет ничего особенного в вылете "Тампы" и "Вашингтона".

– У нас-то такое трудно представить.

– Почему? Вот вам свежий пример: буквально несколько дней назад "Сарыарка", которая заняла 10-е место в регулярном чемпионате ВХЛ, победила в плей-офф. В Высшей лиге выступают 12-13 равных по силе команд, в том числе и наш фарм "Звезда". Тем не менее, сложилось так, что победила "Сарыарка", значит, эта команда была готова лучше. (Игорь Еронко/Михаил Зислис)

Полностью интервью Никитина и Есмантовича