Игорь Есмантович: «Авангард» заплатил нам за Толчинского 84 миллиона рублей»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью СЭ назвал сумму, которую «Авангард» заплатил за нападающего Сергея Толчинского.

— Довольны ли вы достижениями команды?

— Давайте посмотрим, сколько мы за последнее время потратили денег и что выиграли. ЦСКА — действующий обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион России, пять раз выигрывал Кубок континента имени Тихонова — и это все новейшая история клуба. В этом году нас снова признали лучшим клубом Европы. С того момента, как мы приобрели Окулова, Шалунова, Нестерова, ЦСКА практически не тратил денег на селекцию. Например, в этом году мы продали Толчинского за 84 миллиона рублей, расстались с Секачем, Калининым и не купили ни одного хоккеиста. Баланс плюс 50 миллионов.

В текущем сезоне 25-летний Толчинский провел 29 матчей за "Авангард" и набрал 28 (11+17) очков.

Полностью интервью с Игорем Есмантовичем читайте — здесь

(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)