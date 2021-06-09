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Хуснутдинов возобновил тренировки на льду

23:11
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Нападающий СКА Марат Хуснутдинов восстановился после травмы. Он начал тренировки на льду, о чем рассказал в своем Instagram.

Хуснутдинов получил травму в феврале во втором периоде матча Шведских игр с командой Финляндии (3:2). Ему потребовалась операция.

Хуснутдинов в прошедшем сезоне провел 12 матчей в Континентальной хоккейной лиге в составе СКА и отметился двумя голевыми передачами.

18-летний нападающий выступал за сборную России на молодежном чемпионате мира 2021 года, где команда Игоря Ларионова заняла четвертое место. В семи матчах на турнире Хуснутдинов забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора
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