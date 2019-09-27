«Хумо» принял участие в «Tetris Challenge» и бросил вызов клубам КХЛ
11:36
Узбекистанский клуб «Хумо», выступающий в ВХЛ, поучаствовал в «Tetris Challenge». Фото опубликовал официальный Twitter клуба.
Когда хоккей оказался в по-настоящему жаркой стране!— HUMO Hockey Club (@hc_humo) September 27, 2019
Продолжаем #tetrischallenge и передаем эстафету @spartak_hc, @hcavangardomsk, @dynamo_ru, @hcSKA!@vhl_src @khl pic.twitter.com/xWXEy60M8l
Суть челленджа состоит в том, что работники различных сфер раскладывают на земле весь свой инвентарь и делают фотографию с высоты, создавая эффект, будто расположенные на фото вещи — фигурки из игры Tetris.
«Хумо» передал эстафету «Спартаку», «Авангарду», московскому «Динамо», СКА, а также КХЛ и ВХЛ.
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