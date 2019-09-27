«Хумо» принял участие в «Tetris Challenge» и бросил вызов клубам КХЛ

Узбекистанский клуб «Хумо», выступающий в ВХЛ, поучаствовал в «Tetris Challenge». Фото опубликовал официальный Twitter клуба.

Суть челленджа состоит в том, что работники различных сфер раскладывают на земле весь свой инвентарь и делают фотографию с высоты, создавая эффект, будто расположенные на фото вещи — фигурки из игры Tetris.

«Хумо» передал эстафету «Спартаку», «Авангарду», московскому «Динамо», СКА, а также КХЛ и ВХЛ.

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