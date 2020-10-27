Форвард «Салавата Юлаева» Никита Сошников подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:5).

— Комментировать нечего, — приводит слова Сошникова официальный сайт КХЛ. — Мы провалили игру, не было шансов особо зацепиться за нее. Можно конечно говорить, что у них вратарь хорошо сыграл, но мы не ищем оправданий. Хотелось бы вам, конечно, сказать, что это все ковид... Да, тяжело привести после ковида организм в порядок. Предсезонные сборы, грубо говоря, как будто выбросили в мусорку, но все в таких же условиях, все команды через это проходили, поэтому нам никаких оправданий нет, нужно просто из этого вылезать за счет терпения, работы.

В начале игры — три броска, три гола. На Даню Тарасова ничего не говорю, со всеми бывает. Мы ему не помогли, тяжело что-то сказать, нас просто разорвали, три гола — просто без шансов.