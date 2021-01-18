Защитник «Автомобилиста» Корбиниан Хольцер подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:1).

«Первый период получился не слишком удачным. Соперник вышел заряженным, после перерыва мы переломили ход встречи. Много атаковали, затем соперник выровнял игру. Третий период — лучший для нас в этом матче и лучшим за то время, что я играю за «Автомобилист». Отлично сыграли в защите, Якуб совершил несколько спасений, добавив нам эмоций. В своей карьере я забивал голы в пустые ворота из своей зоны. Этот бросок получился очень непростым, у меня были более верные моменты. Надеюсь, в будущем придут и другие голы. В последних матча мы проделали хорошую работу, стали лучше кататься, меньше удаляемся», — приводит слова Хольцера официальный сайт КХЛ.