Гимаев высказался об уходе Знарка с поста главного тренера «Ак Барса»

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев высказался об уходе Олега Знарка с поста главного тренера «Ак Барса».

2 декабря казанский клуб объявил, что Знарок покинул свой пост по собственному желанию. 59-летний специалист возглавил команду летом 2022 года, заключив контракт на один сезон.

«Не донца уверен, но мне кажется, что Знарок сам ушел. Он покинул клуб после победного матча. А это намного легче и приятнее, чем после поражения уходить», — приводит слова Гимаева «РБ Спорт».

На данный момент команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка в 39 матчах. Ближайшую игру команда проведет 19 декабря на своем льду с «Куньлунем».