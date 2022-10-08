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8 октября, 16:31

Мартемьянов: «Понимали, что четвертое поражение подряд могло отбросить нас вниз турнирной таблицы. Вышли как на последний бой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:0).

«Спасибо команде за выполнение игрового задания и самоподготовку. Ребята понимали, что четвертое поражение подряд могло бы отбросить нас вниз турнирной таблицы. Вышли как на последний бой. По игре мы во многих моментах сыграли очень качественно. Более уверенно атаковали, меньше было потери в средней зоне.

Соперник был у нас сегодня боевой, они шли до конца и сражались. Возможно, «Сочи» не успел восстановиться после Дальнего Востока. Мы вроде бы тоже были не свежими, но меня приятно поразило движение. Уверен, что это сидит в головах. Все четыре тройки сегодня сработали. После перестановок в звеньях увидел сдвиг в положительную сторону. В атаке слаженность была.

Хочу отметить Красоткина, который очень прилично сыграл. «Сочи» всегда начинает матчи ни шатко, ни валко. Мы их изучали, у нас профессиональный тренерский штаб. Сегодня моментов было предостаточно, хватило их на несколько игр. Предыдущий соперник в лице ЦСКА показал нам, как надо играть при счете 3:0», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/08/503544.html
ХК Сибирь
ХК Сочи
Андрей Мартемьянов
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