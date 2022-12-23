Хоккейный агент Черных объяснил, почему нападающий Никита Сошников перешел в «Трактор»

Российский хоккейный агент Александр Черных в эфире «СЭ» объяснил, почему нападающий Никита Сошников перешел в «Трактор».

— Сошников выбрал «Трактор», потому что может рассчитывать на место в топ-6 и в этом, и в следующем сезоне, — сообщил Черных.

Во вторник, 20 декабря «Трактор» объявил о подписании контракта с Сошниковым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В «Тракторе» 29-летний хоккеист будет выступать под 90-м номером.