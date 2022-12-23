Черных заявил, что Бочаров не подходил под тренерскую концепцию в «Салавате»

Агент Александр Черных в эфире «СЭ» прокомментировал обмен нападающего Станислава Бочарова из «Салавата Юлаева» в «Амур».

«Не считаю, что Бочаров играл в «Салавате» плохо. Нам сказали, что он не подходит под тренерскую концепцию. Конечно, его место — не в четвертом звене», — сказал Черных.

В сезоне-2022/23 31-летний хоккеист провел за «Салават Юлаев» 28 игр и набрал девять очков по системе гол+пас (4+5).