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Сегодня, 16:10

Нападающий Сошников подписал контракт с «Трактором» до конца сезона-2023/24

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Трактор» объявил о подписании контракт с нападающим Никитой Сошниковым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В «Тракторе» 29-летний хоккеист будет выступать под 90-м номером.

В КХЛ форвард выступал за «Салават Юлаев», ЦСКА и «Авангард». В составе армейцев он стал обладателем Кубка Континента и серебряным призером чемпионата России (2021). Всего в КХЛ на счету хоккеиста 253 матча и 138 (60+78) очков.

В сентябре 2022 года Сошников подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». Спустя два месяца клуб отправил его в расположение своей команды в АХЛ. Он провел 3 матча в составе «Айлендерс» в НХЛ, не набрав очков. В трех играх АХЛ он также не отметился результативными действиями.

Также Сошников играл за «Торонто Мейпл Лифс» (НХЛ), «Торонто Марлис» (АХЛ), «Сент-Луис Блюз» (НХЛ) и «Сан-Антонио Рэмпэйдж» (АХЛ).

Источник: https://t.me/za_TRAKTOR/10378
Никита Сошников
ХК Трактор
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