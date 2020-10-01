Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин ответил на вопросы журналистов после волевой победы над «Спартаком» (5:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Хорошая игра, достаточно моментов создали и мы, и «Спартак», — отметил Игорь Никитин. — Думаю, матч всем понравился.

Хоккей — иногда непредсказуемая стихия. Как бы ты ее не схематизировал, игра есть игра. И у нас, и у «Спартака» достаточно мастеров, которые из ничего могут сделать гол. Самое главное, что мы победили. Несмотря на счет, победа нас порадовала.

Ждал ли хет-трика от Карнаухова? И «Спартак», наверное, не ждал. Сегодня Паша — герой матча. Но многие ребята, которых не видно, выполняли черновую работу. Даст Бог, впереди еще много игр в чемпионате — у каждого есть шанс себя проявить.

У Лайпсика продолжается притирка к чемпионату, к России, к системе. Понятно, что у него есть мастерство. Но большое количество игр, когда они будут наслаиваться, все покажут. Ему еще нужно много работать.

Телегин и Юханссон начали выходить на лед. У них идет процесс реабилитации совместно с ледовыми тренировками, но пока отдельно от команды.

Оценка Голдобина? Любому нападающему, тем более Николаю, нужны голы. Но мы приняли терпеливую позицию. Он давно не играл в России, и ему нужно понять хоккей, в который играет ЦСКА. (Михаил Скрыль)