Хоккеисты «Сочи» подрались на двусторонке

Игроки хоккейного клуба «Сочи» подрались во время двустороннего матча. Игра проходила между командами «синие» и «белые». Встреча завершилась победой последних со счетом 6:5.

По данным сочинского Telegram-канала, в одном из игровых эпизодов возникла драка между Донатом Стальновым и Никитой Ушневым.

Хоккеисты «Сочи» подрались на двусторонке. ХК «Сочи»

Команды играли в следующих составах:

«Синие»: Мельничук; Галенюк — Пивцакин; Завгородний — Точицкий — Алтыбармакян; Новиков — Косовец, Ромаев — Стальнов — Авершин; Юзбашян — Ибрагимов, Абрамов — Круглов — Каменский, Алиев.

«Белые»: Третьяк; Александров — Валенцов, Тянулин — Глотов — Феоктистов; Зоркин — Паутов, Николаев — Гараев — Петьков; Крощинский — Ушнев, Иванюженков — Попов — Бабенко.

С с 3 по 9 августа «Авангард» выступит на предсезонном турнире в Сочи.