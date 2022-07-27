Хоккеисты «Сочи» подрались на двусторонке
Игроки хоккейного клуба «Сочи» подрались во время двустороннего матча. Игра проходила между командами «синие» и «белые». Встреча завершилась победой последних со счетом 6:5.
По данным сочинского Telegram-канала, в одном из игровых эпизодов возникла драка между Донатом Стальновым и Никитой Ушневым.
Команды играли в следующих составах:
«Синие»: Мельничук; Галенюк — Пивцакин; Завгородний — Точицкий — Алтыбармакян; Новиков — Косовец, Ромаев — Стальнов — Авершин; Юзбашян — Ибрагимов, Абрамов — Круглов — Каменский, Алиев.
«Белые»: Третьяк; Александров — Валенцов, Тянулин — Глотов — Феоктистов; Зоркин — Паутов, Николаев — Гараев — Петьков; Крощинский — Ушнев, Иванюженков — Попов — Бабенко.
С с 3 по 9 августа «Авангард» выступит на предсезонном турнире в Сочи.
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|7
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|8
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|0
|10
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|0
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|0
|11
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|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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