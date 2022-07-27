«Витязь» подписал контракт с нападающим Граовацем

«Витязь» подписал контракт с нападающим Тайлером Граовацем, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 29-летний канадец выступал в КХЛ за минское «Динамо» и в 44 матчах регулярного чемпионата набрал 26 (11+15) очков.

До этого он играл в Северной Америке. Граовац, выступая за «Миннесоту», «Вашингтон» и «Ванкувер», провел в НХЛ в общей сложности 84 матча, в которых набрал 15 (12+3) очков.