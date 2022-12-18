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18 декабря, 23:13

Хоккеисты «Сочи» отправились в Ярославль из Москвы на автобусе команды МХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Хоккеисты «Сочи» вынуждены были отправиться в Ярославль на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» на автобусе.

Из-за плохих погодных условий самолет с игроками команды на борту приземлился в Москве и не добрался до Ярославля.

Команда была вынужден воспользоваться автобусом клуба МХЛ «Капитан», который является фарм-клубом сочинцев.

Матч между «Локомотиво» и «Сочи» должен пройти в понедельник, 19 декабря.

ХК Капитан
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сочи
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Сал. Юлаев – Амур
 - : -
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Нефтехимик – Куньлунь
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