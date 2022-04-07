Хоккеист «Торпедо» Михаил Варнаков попал в ДТП

Нападающий нижегородского «Торпедо» Михаил Варнаков попал в ДТП. Об этом ТАСС в четверг сообщил гендиректор клуба Александр Харламов.

«Варнаков попал в аварию, — сказал Харламов. — Ничего страшного с ним не произошло, все живы-здоровы, никто не пострадал».

Варнакову 37 лет, он является воспитанником нижегородского клуба. Также играл за петербургский СКА, московское «Динамо» и казанский «Ак Барс».

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Варнаков провел 8 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.