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Сегодня, 17:07

Хмелевский оценил победу «Салавата Юлаева» над «Ак Барсом»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прокомментировал победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ.

— Хорошие эмоции, важная победа для «Салавата Юлаева», Уфы и Башкортостана. Думаю, сегодня было типичное «Зеленое дерби»: качельный матч, все парни молодцы, бились до конца. Главное, что мы реализовали большинство.

— Насколько сложно было в этом матче преодолевать защиту Казани?

— Было тяжело, у них большие защитники и хорошая оборона. Но мы смогли прорваться в большинстве.

— Была ли уверенность, что сможете вернуться в игру при 0:1?

— У нас такой сезон, что мы еще лучше играем, когда уступаем по счету. У нас хороший характер, есть лидеры, кто берет игру на себя, когда мы проигрываем.

«Ак Барс» с 74 очками занимает 4-е место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» в четвертый раз обыграл казанцев и набрал 83 очка. Клуб идет третьим в таблице «Востока».

ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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Огирчук: «Это мое первое «Зеленое дерби», мне все очень понравилось»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 61 40 21 86
2 Авангард 60 40 20 84
3 Сал. Юлаев 61 39 22 83
4 Ак Барс 61 36 25 74
5 Автомобилист 62 33 29 73
6 Трактор 61 33 28 72
7 Лада 62 29 33 72
8 Нефтехимик 61 25 36 62
9 Амур 61 25 36 62
10 Сибирь 62 25 37 60
11 Адмирал 61 19 42 49
12 Барыс 61 19 42 46
Западная конференция И В П О
1 СКА 61 41 20 85
2 Локомотив 61 40 21 84
3 Спартак 62 37 25 82
4 Динамо М 60 38 22 82
5 Торпедо 61 34 27 73
6 Северсталь 60 31 29 70
7 ЦСКА 61 30 31 66
8 Динамо Мн 61 28 33 61
9 Куньлунь РС 61 21 40 48
10 Сочи 61 20 41 47
11 Витязь 61 19 42 45
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15.02
10.02 14:00
Барыс – Спартак
 1 : 4
10.02 14:30
Сал. Юлаев – Ак Барс
 2 : 1
10.02 17:00
Северсталь – Локомотив
 - : -
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