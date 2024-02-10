Хмелевский оценил победу «Салавата Юлаева» над «Ак Барсом»

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прокомментировал победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ.

— Хорошие эмоции, важная победа для «Салавата Юлаева», Уфы и Башкортостана. Думаю, сегодня было типичное «Зеленое дерби»: качельный матч, все парни молодцы, бились до конца. Главное, что мы реализовали большинство.

— Насколько сложно было в этом матче преодолевать защиту Казани?

— Было тяжело, у них большие защитники и хорошая оборона. Но мы смогли прорваться в большинстве.

— Была ли уверенность, что сможете вернуться в игру при 0:1?

— У нас такой сезон, что мы еще лучше играем, когда уступаем по счету. У нас хороший характер, есть лидеры, кто берет игру на себя, когда мы проигрываем.

«Ак Барс» с 74 очками занимает 4-е место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» в четвертый раз обыграл казанцев и набрал 83 очка. Клуб идет третьим в таблице «Востока».