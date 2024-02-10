«Салават Юлаев» вырвал победу у «Ак Барса»

«Салават Юлаев» в домашнем матче победил «Ак Барс» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 2:1.

У гостей отличился Артем Галимов на 9-й минуте. У победителей шайбы забросили Александер Хмелевский и Даниил Огирчук.

«Ак Барс» с 74 очками занимает 4-е место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» в четвертый раз обыграл казанцев и набрал 83 очка. Клуб идет третьим в таблице «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Галимов — 5 (Миллер, Юдин), 8:19 — 0:1. Хмелевский — 26 (бол., Алалыкин, Мелош), 28:12 — 1:1. Огирчук — 2 (бол., Ливо, Шмелев), 36:30 — 2:1.

Вратари: Самонов — Билялов (58:30).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 30 (9+12+9) — 32 (6+11+15).

Судьи: Беляев, Кулаков.

10 февраля. Уфа. Уфа-Арена.