«Салават Юлаев» вырвал победу у «Ак Барса»
«Салават Юлаев» в домашнем матче победил «Ак Барс» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 2:1.
У гостей отличился Артем Галимов на 9-й минуте. У победителей шайбы забросили Александер Хмелевский и Даниил Огирчук.
«Ак Барс» с 74 очками занимает 4-е место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» в четвертый раз обыграл казанцев и набрал 83 очка. Клуб идет третьим в таблице «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы: Галимов — 5 (Миллер, Юдин), 8:19 — 0:1. Хмелевский — 26 (бол., Алалыкин, Мелош), 28:12 — 1:1. Огирчук — 2 (бол., Ливо, Шмелев), 36:30 — 2:1.
Вратари: Самонов — Билялов (58:30).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 30 (9+12+9) — 32 (6+11+15).
Судьи: Беляев, Кулаков.
10 февраля. Уфа. Уфа-Арена.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|61
|40
|21
|86
|2
|Авангард
|60
|40
|20
|84
|3
|Сал. Юлаев
|61
|39
|22
|83
|4
|Ак Барс
|61
|36
|25
|74
|5
|Автомобилист
|62
|33
|29
|73
|6
|Трактор
|61
|33
|28
|72
|7
|Лада
|62
|29
|33
|72
|8
|Нефтехимик
|61
|25
|36
|62
|9
|Амур
|61
|25
|36
|62
|10
|Сибирь
|62
|25
|37
|60
|11
|Адмирал
|61
|19
|42
|49
|12
|Барыс
|61
|19
|42
|46
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|61
|41
|20
|85
|2
|Локомотив
|61
|40
|21
|84
|3
|Спартак
|62
|37
|25
|82
|4
|Динамо М
|60
|38
|22
|82
|5
|Торпедо
|61
|34
|27
|73
|6
|Северсталь
|60
|31
|29
|70
|7
|ЦСКА
|61
|30
|31
|66
|8
|Динамо Мн
|61
|28
|33
|61
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|61
|20
|41
|47
|11
|Витязь
|61
|19
|42
|45
Результаты / календарь
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10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
|10.02
|14:00
|
Барыс – Спартак
|1 : 4
|10.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|2 : 1
|10.02
|17:00
|
Северсталь – Локомотив
|- : -
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