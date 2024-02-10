Огирчук: «Это мое первое «Зеленое дерби», мне все очень понравилось»

Форвард «Салавата Юлаева» Даниил Огирчук прокомментировал победу команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:1).

— Это мое первое «Зеленое дерби», мне все очень понравилось. Болельщики гнали вперед, атмосфера трибун сохраняла настрой. все шло к тому, чтобы мы сегодня победили. Выполнили тренерскую установку, ребята бились друг за друга, поддерживали на лавке и шли только вперед к победе.

— Влияли ли на ход игры габаритные защитники «Ак Барса»?

— Действительно, была хорошая силовая игра. Нужно было держать удар и прорываться к воротам.

— Насколько вы привыкли к своей роли в команде?

— Все замечательно, ребята поддерживают и подсказывают. Проблем с адаптацией нет.