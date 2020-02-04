Финский защитник Юусо Хиетанен продлил контракт с московским «Динамо», информирует пресс-служба бело-голубых. Новое соглашение рассчитано до 2021 года.

В КХЛ он выступает с 2011 года. Летом 2015 года защитник стал игроком московского «Динамо», в составе которого проводит пятый сезон, являясь рекордсменом клуба среди легионеров по количеству проведенных матчей и по количеству набранных очков. Дважды был участником Матча Звезд КХЛ — 2014 и 2020.

В 55 матчах этого сезона он набрал 36 очков (13+23) при показателе полезности +15.