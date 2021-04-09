Хартли рассказал о целях «Авангарда» на четвертый матч серии с «Ак Барсом»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от четвертого матча серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом».

«Обе команды знают, насколько важен сегодняшний матч. Это уже четвертая игра серии. Каждый матч крайне важен — это же плей-офф. Здесь происходит самое интересное, каждый старается проявить себя наилучшим образом, игры эмоциональные. Мы готовы. Нам противостоит отличная команда. Но и мы здорово показываем себя, так что давайте дождемся стартового вбрасывания.

Сегодня новый день. Независимо от того, выиграли или проиграли, не важно, дома или на выезде, правило одно — нужно двигаться дальше, победы брать за основу, а поражения — забывать. Важно быть полностью готовыми. Впереди — очередные 60 минут, и мы хотим быть лучшей командой.

Забиваешь — владеешь инициативой. И дело не только в этой серии, это касается всех игр плей-офф. Возможно, это нельзя объяснить, ведь это связано с уверенностью игроков. Иногда эмоции захлестывают и можно принять опрометчивые решения или не совсем правильно разыграть шайбу. Матчи долгие, думаю, второй период прошлой игры мы провели отлично, но сравнять счет не удалось. Такие ситуации случаются", — сказал Хартли в интервью клубному YouTube-каналу.

Счет в финальной серии Восточной конференции — 2-1 в пользу омского клуба. Четвертый матч противостояния «Ак Барс» — «Авангард» состоится сегодня, 9 апреля, в Балашихе. Начало встречи — в 19:00 мск.