Атюшов и Андрей Тарасенко вошли в тренерский штаб «Сибири»
13:41
Стали известны помощники нового главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова, информирует сайт клуба. Ими стали экс-защитник Виталий Атюшов и тренер Андрей Тарасенко.
41-летний Атюшов завершил карьеру в прошлом году. В КХЛ он играл за «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», «Салават Юлаев», «Атлант», «Трактор», «Амур» и «Нефтехимик».
52-летний Тарасенко входит в тренерский штаб «Сибири» с сезона-2008/09.
Напомним, 5 апреля стало известно, что пост главного тренера «Сибири» покинул Николай Заварухин.
В этом сезоне «Сибирь» заняла девятое место в таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.
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