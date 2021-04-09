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Атюшов и Андрей Тарасенко вошли в тренерский штаб «Сибири»

13:41
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Стали известны помощники нового главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова, информирует сайт клуба. Ими стали экс-защитник Виталий Атюшов и тренер Андрей Тарасенко.

41-летний Атюшов завершил карьеру в прошлом году. В КХЛ он играл за «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», «Салават Юлаев», «Атлант», «Трактор», «Амур» и «Нефтехимик».

52-летний Тарасенко входит в тренерский штаб «Сибири» с сезона-2008/09.

Напомним, 5 апреля стало известно, что пост главного тренера «Сибири» покинул Николай Заварухин.

В этом сезоне «Сибирь» заняла девятое место в таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.

Дополнительная информация:

https://hcsibir.ru/

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