Хартли: «Поздравляю «Йокерит» с победой, она абсолютно заслужена»

Главный тренер «Авангарад» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:3). Омский клуб уступил, ведя по ходу матча со счетом 2:0.

«Поздравляю «Йокерит» с победой, она абсолютно заслужена — они здорово показали себя и провели отличный матч. Что касается нас, есть сложности, есть проблемы у игроков: это процесс обучения, он продолжается. Кому-то надо чуть больше времени. Плюс есть травмы: конечно, это не оправдание, все в команде — игроки уровня КХЛ, и если кто-то травмировался, другие должны показывать себя. Это начало сезона, пятый матч. Не хотелось этого говорить, но это ожидаемо — у нас много новичков, и требуется время, чтобы наладить «химию». Сезон впереди длинный, у нас будут и взлеты, и падения. Сыграли ли мы хорошо и довольны ли мы игрой сегодня? Нет. Если кто-то ответит на этот вопрос утвердительно, он просто не на своем месте. Нам нужно собраться, сплотиться. Предсезонная подготовка была странной, поскольку нескольких игроков не было с командой по разным причинам. Но мы должны двигаться вперед», — цитирует тренера сайт КХЛ.