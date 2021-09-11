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Тренер «Нефтехимика»: «По игре нельзя сказать, что где-то уступали «СЮ», но счет на табло»

19:40
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:5).

— Мы готовились, разбирали команду соперника. Они сейчас на ходу и мы знали, что просто не будет. Начало нас обескуражило. Во второй смене сами себе привезли гол. По игре нельзя сказать, что где-то уступали, но счет на табло. Молодцы, что сражались до конца, забили в большинстве. Сейчас мы разберем и проанализируем этот матч.

— Есть претензии сегодня к вратарю?

— Претензий нет. Мы вратарей не критикуем, а разбираем игру. Вратари — это особая каста людей. Мы их не трогаем, даже если они ошибаются. По сегодняшним шайбам я бы не сказал, что там были его голы. Там ошибались другие.

— Ваша команда здорово стартовала в чемпионате. Что сегодня не получилось?

— Неуверенно начали. Не реализовали свои моменты. Плюс первое большинство мы получили только при 0:5. Соперник к тому времени уже реализовал несколько попыток численного большинства.

Дубль в составе победителей оформил Сакари Маннинен, два очка в активе Сергея Шмелева (1+1). Единственную шайбу у «Нефтехимика» забросил Марат Хайруллин.

Дополнительная информация:

https://hcnh.ru/news/club-life/press-konferentsiya-matcha-salavat-yulaev-neftekhimik/

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Александр Кравченко все материалы автора

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