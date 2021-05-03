Хартли обвинил казанские СМИ во лжи о Емелине

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о ситуации с капитаном команды Алексеем Емелиным. Его команда стала победителем Кубка Гагарина.

«Победить с Ильей (Ковальчуком — Прим. «СЭ») — это был волшебный момент, — цитирует специалиста TVA Sports 2 мая. — Он был нашим капитаном после потери Алексея Емелина. Кови — очень хороший человек. Я был счастлив вновь увидеть Емелина на арене. Казанские СМИ сочиняли истории о нем. Ему никогда не делали трансплантацию печени, у него была реакция на лекарство, которым лечили ногу».

Хоккеист почувствовал недомогание в три часа ночи после первого матча серии с «Ак Барсом». Практически сразу же его в сознании госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. Медики после получения анализов диагностировали у Емелина токсический шок печени, однако не определили его конкретную причину.

Позже издание «Коммерсантъ-Казань» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Татарстан сообщило, что в анализах Алексея обнаружены следы опиатов и каннабиноидов. «Авангард» назвал эту новость провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важными матчами финала конференции.

8 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что врачи НИИ им. Склифосовского не нашли наркотиков в крови Емелина. По версии медиков, причиной острой печеночной недостаточности могла стать передозировка обезболивающими препаратами.

В полуфинале Кубка Гагарина «Авангард» победил «Ак Барс» (4-3), а в финале — ЦСКА (4-2).