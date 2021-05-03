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Боб Хартли: «Никто не видел в «Авангарде» победителя Кубка Гагарина»

18:36
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли считает, что победа его команды в Кубке Гагарина стала неожиданной для большинства любителей хоккея.

«Мы были андердогами во втором раунде, в полуфинале и финале, — цитирует специалиста TVA Sports 2 мая. — Никто не видел в нас победителей. Но — бах, и мы сделали это. У нас были парни, которые играли со сломанной рукой, сломанным пальцем, мышечными растяжениями. Если я правильно помню, у нас не было семи игроков основного состава. Несмотря на это, мы нашли способ победить».

В полуфинале Кубка Гагарина «Авангард» победил «Ак Барс» (4-3), а в финале — ЦСКА (4-2).

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