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«Сокол» останется фарм-клубом «Амура»

15:56
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Красноярский «Сокол» останется фарм-клубом «Амура» в новом сезоне, сообщает официальный сайт команды.

В соответствии с договором дальневосточники смогут в течение сезона направлять своих игроков в расположение клуба-партнера в ВХЛ. «Крылатые» являются партнерами «Тигров» с 2016 года.

В минувшем сезоне за «Сокол» в разное время играли шесть хоккеистов системы «Амур»: вратарь Евгений Киселев, защитники Никита Александров, Александр Гопиенко, Павел Медведев, нападающие: Артур Гиздатуллин, Матвей Заседа.

Дополнительная информация:

http://krsksokol.ru/

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