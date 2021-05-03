«Сокол» останется фарм-клубом «Амура»
15:56
Красноярский «Сокол» останется фарм-клубом «Амура» в новом сезоне, сообщает официальный сайт команды.
В соответствии с договором дальневосточники смогут в течение сезона направлять своих игроков в расположение клуба-партнера в ВХЛ. «Крылатые» являются партнерами «Тигров» с 2016 года.
В минувшем сезоне за «Сокол» в разное время играли шесть хоккеистов системы «Амур»: вратарь Евгений Киселев, защитники Никита Александров, Александр Гопиенко, Павел Медведев, нападающие: Артур Гиздатуллин, Матвей Заседа.
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