Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал выездное поражение от в магнитогорского «Металлурга» (1:7) в четвертьфинале плей-офф Кубка Гагарина. «Магнитка» после этой победы сравнял счет в серии, 2-2.

— Мы ожидали лучшего старта от нашей команды, — сказал Хартли. — Но даже при счете 0:2 мы отыграли одну шайбу, но затем последовали голы от противника в большинстве, и далее у нас ничего не получилось. «Металлург» переиграл нас, был лучше. Но дальше нас ждет пятый матч. Счет в серии равный, возвращаемся в Балашиху.

— «Авангард» был лучшей командой лиги по игре в меньшинстве, но сегодня пропустил три гола. Что случилось?

— Просто «Металлург» отлично сработал в большинстве. Иногда нужно похвалить и отдать должное сопернику. Наша нейтрализация меньшинства осталась прежней.

— Оцените игру Ильи Ковальчука.

— Илья — хороший игрок, настоящий профессионал и важная часть этой команды. Он создавал отличные моменты в прошлых матчах, но сегодня, конечно, сложно кого-то выделить и похвалить. Сегодня — общекомандное поражение.

(Михаил Скрыль)