Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли заявил, что проникся работой в КХЛ. В субботу, 21 декабря, 59-летний канадский специалист подписал новый двухлетний контракт с «ястребами».

— Подписание нового контракта — важное событие для меня. Мне нравится работать в «Авангарде», — приводит слова Хартли «РИА Новости». — Раньше, когда меня звали пять-шесть клубов КХЛ, я даже не слушал эти предложения. Теперь, поработав здесь, я проникся работой в КХЛ, это отличная лига, и жизнью в России — в ней нет ничего неправильного. Мне нравится работать в клубе с этим руководством, с этим штабом, этими игроками. Семья дала мне зеленый свет на подписание контракта, так что переговоры были короткими. Теперь надо выигрывать матчи.

Хартли тренирует «Авангард» с мая 2018 года. В прошлом сезоне специалист вывел омский клуб в финал Кубка Гагарина, где «ястребы» уступили ЦСКА (0-4).

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры