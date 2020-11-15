Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2.

— Мы очень хорошо начали и продолжали так действовать ровно до нашего первого большинства, в котором мы играли здорово, но по каким-то причинам, которые я даже себе объяснить не могу, реализовать это большинство не сумели. Ну а дальше стали действовать мудрено, — цитирует тренера сайт «Авангарда». — Может быть, подумали, что все будет несложно. Противник забросил свою первую шайбу и мы уже были в отстающих. Лучшим периодом был третий, но не получилось забить важный гол, не реализовали большинство с расстановкой «5 на 3». Мы не воспользовались своими моментами и получили то, что заслужили.

— По Емелину хотелось бы спросить: в матче против СКА он получил удар, сегодня тоже. Как можно объяснить то, что он так много получает?

— Это все были нарушения правил и за них противника наказывали. Мы знаем, что Емелин получил много ударов в голову и ударов клюшкой по лицу. Но мы ничего не можем сделать, чтобы это исправить.