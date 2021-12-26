Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (5:1).

«Сегодня все здорово постарались и получилась шикарная победа. В Хельсинки всегда непросто играть. Со стартового вбрасывания мы хорошо действовали во всех аспектах. Отлично нейтрализовали меньшинство, реализовали большинство, агрессивно сыграли в равных составах, принимая правильный решения. Я доволен тем, что увидел на льду», — приводит слова тренера сайт КХЛ.