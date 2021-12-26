Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Хартли — о победе над «Йокеритом»: «Я доволен тем, что увидел на льду»

22:52
Теги:

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (5:1).

«Сегодня все здорово постарались и получилась шикарная победа. В Хельсинки всегда непросто играть. Со стартового вбрасывания мы хорошо действовали во всех аспектах. Отлично нейтрализовали меньшинство, реализовали большинство, агрессивно сыграли в равных составах, принимая правильный решения. Я доволен тем, что увидел на льду», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/26/495168.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
10 быстрых и красивых салатов на Новый год
Аршавин прокомментировал сообщения о возможном уходе Дзюбы из «Зенита»
1
0
Реклама