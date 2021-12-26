Лаури Марьямяки: «Авангард» отлично использовали свои моменты, а у нас ничего не получалось»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:5).

«Соперник сегодня хорошо играл. Они отлично использовали свои моменты, а у нас ничего не получалось. Слишком тяжело нам дался даже один гол. Пропустили пять шайб, чего с нами давно не случалось. Мне не понравилась наша сегодняшняя игра. Следующий матч во вторник — нам надо хорошо подумать, как действовать дальше», — цитирует тренера сайт КХЛ.