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Лаури Марьямяки: «Авангард» отлично использовали свои моменты, а у нас ничего не получалось»

22:54
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:5).

«Соперник сегодня хорошо играл. Они отлично использовали свои моменты, а у нас ничего не получалось. Слишком тяжело нам дался даже один гол. Пропустили пять шайб, чего с нами давно не случалось. Мне не понравилась наша сегодняшняя игра. Следующий матч во вторник — нам надо хорошо подумать, как действовать дальше», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/26/495168.html

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Иван Шитик все материалы автора
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