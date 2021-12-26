Дубль Прохоркина принес «Авангарду» победу над «Йокеритом»

«Авангард» победил «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омичи на выезде выиграли со счетом 5:1.

Дубль в этой встрече сделал нападающий Николай Прохоркин. Также он записал в свой актив результативную передачу.

«Авангард» одержал третью победу подряд и занимает пятое место в Восточной конференции. «Йокерит» идет на четвертой строчке на Западе (56 очков).

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Авангард» (Омск) — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Голы: Прохоркин — 9 (Якупов, Цегларик), 10:15 — 0:1. Брюквин — 8 (Дергачев, Емелин), 25:06 — 0:2. Береглазов — 4 (Прохоркин), 29:04 — 0:3. Скленичка — 5 (бол., Турунен, Савинайнен), 39:31 — 1:3. Шевченко — 1 (Найт), 42:58 — 1:4. Прохоркин — 10 (бол., Грицюк, Каски), 57:06 — 1:5.

Вратари: Ювонен — Грубец.

Штраф: 9 — 13.

Броски: 22 (5+6+11) — 23 (13+5+5).

Судьи: Гофман, Ромасько.

26 декабря. Хельсинки. «Хартвалл Арена».