Хартли: «Игра против «Трактора» была со взлетами и падениями, но проблем с вратарями у «Авангарда» нет»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:4).

— Поздравляю «Трактор» с победой. Мы начали игру не так, как планировали, пропустили две шайбы, но мы сражались, и считаю, что мы провели второй период гораздо лучше. Третий период мы также провели хорошо, не смогли забить гол в конце, но мне понравился настрой, с которым мы играли, такой настрой приведет нас к успеху. Мне понравилось, как игроки проявили себя. Упорная работа не является проблемой сейчас, иногда следует немного улучшить исполнение, но мы видим улучшение в игре.

— В первом периоде ваша команда заработала три удаления и сыграла не лучшим образом в меньшинстве. Как это прокомментируете?

— У нас ушло четверо нападающих после прошедшего сезона, которые выходили в меньшинстве, поэтому мы до сих пор пытаемся найти рабочие сочетания и правильное понимание того, что мы пытаемся создать. Пока это непросто и этот компонент нам нужно улучшать.

— С чем была связана замена Шимона Грубеца на Василия Демченко?

— Попытка поменять ход игры. Два быстрых гола в большинстве, в которых мы абсолютно точно не виним Грубеца, но иногда, к сожалению, приходится менять вратаря, чтобы поменять ход игры, и в каком-то роде это сработало, во втором периоде мы сравняли счет, но потом пропустили. Игра была со взлетами и падениями, но проблем с вратарями у нас нет.

— Насколько вас удовлетворила сегодняшняя игра Василия Демченко?

— Он вышел и показал хороший второй период, тем самым вернув нас в игру. Он выполнил свою работу, он очень хорошо сыграл за нас.

— Тяжелый матч. Чем можно объяснить такое количество обрезов и потерь?

— «Трактор» умеет создавать давление, и мы умеем создавать давление, поэтому на льду было не так много пространства и времени на принятие решений. Мы делали потери, они делали потери. Хоккей — это игра ошибок, игра скорости. Думаю, что шайбу часто никто не контролировал около ворот соперника, мы просто не могли поймать ее на крюк клюшки. Мне понравились многие моменты, которые мы создали в большинстве, но не смогли закончить начатое. По итогу «Трактор» забил два гола в большинстве, а мы ни одного, что и повлияло на результат матча.

— В третьем периоде было полное доминирование по броскам в створ: 14:2. Почему все-таки не дожали?

— Иногда самое тяжелое в хоккее — забить гол. Дело не в том, что мы не хотели забить гол, как я уже сказал, было несколько моментов, когда шайба была около ворот и мы просто не могли получить ее на крюк. Такие игры бывают. Конечно, второй период удался нам лучше всего: мы давили, хорошо контролировали шайбу, но не смогли забить несмотря на то, что создавали моменты, — цитирует Хартли официальный сайт «Трактора».

После этого матча «Трактор» с 20 очками занимает 3-ю позицию в Восточной конференции, «Авангард» с 12 очками — на 6-м месте.